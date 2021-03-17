Скульптури в античному стилі поділили думки киян: в столиці помітили незвичну композицію

У Києві неподалік метро "Житомирська" на вулиці Феодори Пушиної, 8 встановили декілька скульптур в античному стилі. В соцмережах думки розділились – не всім це сподобалось.

Фото зі скульптурами запостив киянин Олександр Литвинов. Він назвав це "музеєм гіпсової ху*ні", але багатьом людям таке оформлення скверу сподобалось, дехто навіть збирається спеціально їхати у цей район, аби подивитись на античну композицію.

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"Це краще ніж дитячі іграшки та шини"

Взагалі під постом написали дуже багато коментарів. Хтось з дописувачів пожартував, що скульптури встановили за сприянням Кличка.

Скульптури на вулиці Феодори Пушиної, 8 / Фото з соцмереж

Користувачка Маруся Живіна написала, що показали погану фотографію – скульптури насправді красиві.

Так сфотографовано, що не видно, які вони гарні насправді. Бо я раз підходила і раділа, що люди з прибудинкової території роблять красу. Вийшло як скверик,

– пише вона.

Інша користувачка зазначила, що це краще лебедів з шин або запліснявілих дитячих іграшок.

"Загальна композиція не дуже"

Дехто критикує загальну композицію – мовляв, на фоні сірої багатоповерхівки та не дуже виразного оформлення скверу скульптури виглядають недолуго.