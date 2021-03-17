Майже доба знадобилася правоохоронцям для того, щоб встановити особу загиблого внаслідок вибуху, який пролунав 16 березня на одній з вулиць Боярки.

У пресслужбі прокуратури Київської області, зазначили, що інцидент був нещасним випадком. Однак при цьому кримінальне провадження поліцейські розслідують за фактом умисного вбивства чоловіка. Дивіться також Під Києвом біля приватного будинку пролунав потужний вибух: є загиблий – фото Загиблим виявився 35-річний мешканець столиці. Його прізвище правоохоронці не називають. Що відомо про вибух у Боярці За попередніми даними, вибух стався поблизу від приватного будинку вночі 16 березня. На місці детонації невідомого боєприпасу залишилася чимала воронка.

Вибух пошкодив трансформаторну підстанцію, лінію електропередач, 4 машини, а також вікна і паркани 5 будинків.

Досить довгий час правоохоронці вважали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Проте згодом експерти знайшли залишки тіла чоловіка.

Під час обстеження дворів та городів приватних будинків правоохоронці дійшли висновків, що потерпілий був один та він загинув.

Через добу з моменту вибуху поліцейські дізналися особу загиблого. Подробиць про діяльність киянина, чиє життя обірвав вибух, поліцейські не надають через таємницю слідства. Досудове розслідування інциденту триває. Причетних до вибуху осіб слідчі не встановили.