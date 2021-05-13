Реакція від "слуг народу" з'явилася майже одразу після емоційної промови мера Києва Віталія Кличка зі звинуваченнями керівництва держави у спробі політичного тиску на КМДА. Представники Зе-команди зазначили, що підтримують зусилля правоохоронців та фіскалів, які пов'язані зі схемами у структурних підрозділах Київської міської держадміністрації.

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В офіційній заяві фракції депутати звинуватили посадовців в обкраданні кожного киянина.

Наголос на збитки

Депутати Київради від "слуг" із посиланням на інформацію від прокуратури акцентували увагу на збитки через нібито незаконну діяльність посадовців Київзеленбуду, Спецжитлофонду, Київміськсвітла, Київавтодору.

Представники провладної партії стверджують, що від корупційних злочинів місто втратило чималі гроші.

Мільйони гривень, яких не вистачає на будівництво шкіл та садочків, на велоінфраструктуру, на зарплати працівникам метрополітену. Мільйони гривень, які за рахунок киян впали в кишеню дружніх КМДА підприємств. Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне прозорому розслідуванні всіх епізодів, подій і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів,

– зазначили "слуги народу".

Які збитки нібито завдали Києву корупційні злочини чиновників

Згідно з даними кримінальних проваджень, діяльність посадовців комунальних підприємств призвела до величезних втрат:

Київзеленбуду – 30 мільйонів гривень;

Спецжитлофонду – 10,5 мільйона гривень;

Київміськсвітло – 12 мільйонів гривень;

Київавтодор – 18 мільйонів гривень;

Крім того, працівників департаменту земельних ресурсів КМДА звинувачують у недоотриманні Києвом 19,5 мільйона, департаменту соцполітики – до 13,5 мільйона гривень збитків.