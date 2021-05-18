Водночас сам мер Києва назвав ці обшуки боротьбою з його політичною фігурою. І додав, що дії правоохоронців – заангажовані.
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Не завжди обшук є політичним тиском, – Корнієнко
Корнієнко зауважив, в українській політичній культурі так заведено, що будь-який обшук сприймається як політичний тиск. Але це не завжди так, адже іноді це справді є кримінальною історією.
Не завжди обшук є політичним тиском, іноді це кримінальна історія. І не завжди політичний тиск робиться шляхом обшуків. Я б це не об'єднував до купи,
– підкреслив політик.
За його словами, в Києві точно немає людей, які б на 100% довіряли діяльності комунальних підприємств чи нескінченних департаментів. Втім наскільки з цим пов'язаний Кличко – питання, на яке необхідно отримати відповідь.
Очільник партії "Слуга народу" припустив, що Кличко може бути юридично з цим не пов'язаний. Але його найближче оточення може бути причетне.
"Якщо мовиться про політиків з його оточення, то знаходяться певні моменти", – зазначив Корнієнко.
Корнієнко прокоментував обшуки в Києві: відео
Обшуки в Києві: останні новини
- У Києві 12 і 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками в кілька комунальних установ Києва. Слідчі дії проводилися в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та в Київміськсвітлі.
- 17 травня правоохоронці обшукали приміщення Київського електровагоноремонтного заводу.
- Крім цього, 18 травня співробітники провели слідчі дії в будинку, в якому проживає Віталій Кличко. Сам мер Києва перебував на тренуванні.
- Згодом у СБУ пояснили, що обшуки в будинку мера Києва пов'язані з іншим кримінальним провадженням. Мовиться про виготовлення контрафактного палива.