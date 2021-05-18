У "Слузі народу" заперечують політичний тиск на Кличка

Правоохоронці провели обшуки в Київській міській держадміністрації та кількох комунальних підприємствах. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не бачить зв'язку між слідчими діями СБУ й політичним тиском на Віталія Кличка.

Водночас сам мер Києва назвав ці обшуки боротьбою з його політичною фігурою. І додав, що дії правоохоронців – заангажовані.

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Не завжди обшук є політичним тиском, – Корнієнко

Корнієнко зауважив, в українській політичній культурі так заведено, що будь-який обшук сприймається як політичний тиск. Але це не завжди так, адже іноді це справді є кримінальною історією.

Не завжди обшук є політичним тиском, іноді це кримінальна історія. І не завжди політичний тиск робиться шляхом обшуків. Я б це не об'єднував до купи,

– підкреслив політик.

За його словами, в Києві точно немає людей, які б на 100% довіряли діяльності комунальних підприємств чи нескінченних департаментів. Втім наскільки з цим пов'язаний Кличко – питання, на яке необхідно отримати відповідь.

Очільник партії "Слуга народу" припустив, що Кличко може бути юридично з цим не пов'язаний. Але його найближче оточення може бути причетне.

"Якщо мовиться про політиків з його оточення, то знаходяться певні моменти", – зазначив Корнієнко.

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