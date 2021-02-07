Нетверезий неповнолітній спровокував смертельну ДТП у Броварах: загинув чоловік – фото, відео

У Броварах під Києвом сталася аварія за участю автомобілів Chevrolet Lacetti та Honda Accord. У момент зіткнення в машинах перебували лише водії. На жаль, один із загинув. Інший мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався приблизно о 22:40 6 лютого на вулиці Київській. Обидвох водії доправили до лікарні.

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Обставини та причини ДТП: попередня версія поліції

Легковики рухалися в бік Києва.

Водій Chevrolet Lacetti на Розвилці зупинився, аби здійснити розворот біля вулиці Ярослава Мудрого.

Але у цей час позаду нього на великій швидкості їхала Honda Accord.

У результаті Honda протаранила ззаду Chevrolet.



Де та як сталося зіткнення Honda та Chevrolet у Броварах / Інфографіка видання "Трибуна-Бровари"

Наслідки зіткнення

Удар у ліве заднє крило Chevrolet Lacetti був такої сили, що автомобіль відкинуло на 60 метрів.

Honda Accord також за інерцією з'їхала на узбіччя, знесла дорожній знак та пошкодила світлофор.

Що відомо про водіїв машин

Обидвоє – жителі Броварів.

Водієві Chevrolet Lacetti було приблизно 40 років. Чоловік працював таксистом, але у момент зіткнення не був на маршруті, а їхав у своїх справах. На жаль, він у лікарні від триманих травм помер.

За словами свідків, за кермом автомобіля Honda Accord перебував молодий чоловік. Після аварії він перебував у притомному стані. Щоправда, мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На що перетворилися Chevrolet і Honda після смертельно зіткнення в Броварах / Фото видання "Трибуна-Бровари"

Що про ДТП кажуть правоохоронці

Заступник начальника Броварського управління районної поліції Юрій Ющенко уточнив, що водій Honda Accord був неповнолітнім (народився в 2004 році). За його словами, власне він і здійснив аварію.

Ющенко додав, що молодий чоловік не мав дозволу на право керування автомобілем. Крім того, перед зіткненням рухався у нетверезому стані зі швидкістю у майже 160 кілометрів за годину.

За фактом іцниденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження".

Якщо вину водія Honda доведуть, йому загрожує:

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років,

позбавлення права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини трагічної аварії. Опісля зібрані матеріали мають передати до суду.

Дивіться відео з місця смертельно ДТП на Розвилці у Броварах