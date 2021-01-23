На проспекті Перемоги у Києві вранці 23 січня сталася смертельна ДТП. Загинула жінка, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

Деталі аварії у Святошинському районі

Вранці 23 січня до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про смертельну аварію на проспекті Перемоги.

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Вдалося з'ясувати, що 44-річний водій автомобіля "Форд транзит" наїхав на жінку. На місце інциденту одразу виїхала слідчо-оперативна група та карета швидкої.

Що з'ясували правоохоронці

Попередньо поліцейські встановили, що жінка раптово почала переходити дорогу у забороненому місці. А водій не встиг загальмувати та здійснив наїзд на неї.

Від отриманих травм жінка померла на місці події. Особу загиблої встановлюють правоохоронці.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



Наразі поліція вивчає всі обставини смертельної ДТП та проводять необхідні слідчі дії.



У Києві сталася смертельна ДТП / Фото Нацполіції



Загинула жінка, яка переходила дорогу у невстановленому місці / Фото Нацполіції

Аварія трапилася на проспекті Перемоги: дивіться карту