Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись вантажівка з легковою автівкою

В Київській області, в Бучанському районі, 15 червня сталась смертельна ДТП. В аварії загинув водій легковика Volkswagen.

Його автівка зіткнулась з вантажівкою Mercedes. Це сталось на 49 кілометрі дороги.

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Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Деталі цієї жахливої ДТП наразі невідомі.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

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