Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: справу передали у суд
Поліція завершила розслідування резонансної ДТП, яке сталось на Майдані Незалежності 30 жовтня 2020 року. Водій втратив свідомість за кермом та вбив двох жінок.
Джерело:Офіс генерального прокурора
Справу передали до суду. Він буде вирішувати подальшу долю водія – Юрія Назаренка.
Читайте також Проїхав майже 50 метрів: на Позняках у Києві маршрутка на смерть збила жінку – фото
Водій усвідомлював загрозу
За даними слідства, підозрюваний, знав про свій стан здоров’я та усвідомлював, що він у будь-який момент може погіршитися, але сів за кермо "Land Rover Discovery".
Ймовірно, що сторона обвинувачення буде наполягати на тому, що чоловік винен у ненавмисному вбивстві.
Пояснення водія
Лікарі підтвердили, що водію зробили операцію 19 жовтня, а у день цієї жахливої ДТП – 30 жовтня він якраз був на медичному огляді.
Назаренко стверджував, що коли повертався з лікарні, то йому стало погано за кермом. Це сталось після повороту на Хрещатик. За його словами, він втратив свідомість, хоча раніше у нього такого не було.
Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик – це все, що я пам'ятаю. Оговтався, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було. Я нічого не розумів,
– розповів водій.
Адвокат Назаренка запевняє, що чоловік усвідомив свою провину та готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим.
Смертельна ДТП на Майдані: що треба знати
- У Києві на Майдані 30 жовтня сталась жахлива ДТП. У результаті двоє людей загинули.
- За словами очевидців, водій Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності. Потім він зніс двох пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику. Тоді машина зіткнулась з іншими авто.
- 66-річному водію повідомили про підозру. Суд 31 жовтня обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
- Підозрюваному загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.
Смертельна ДТП на Хрещатику, дивіться відео:
Поділитися новиною