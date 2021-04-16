Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: справу передали у суд

Джерело:Офіс генерального прокурора
Поліція завершила розслідування резонансної ДТП, яке сталось на Майдані Незалежності 30 жовтня 2020 року. Водій втратив свідомість за кермом та вбив двох жінок.
Справу передали до суду. Він буде вирішувати подальшу долю водія – Юрія Назаренка.
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За даними слідства, підозрюваний, знав про свій стан здоров’я та усвідомлював, що він у будь-який момент може погіршитися, але сів за кермо "Land Rover Discovery".
Ймовірно, що сторона обвинувачення буде наполягати на тому, що чоловік винен у ненавмисному вбивстві.
Лікарі підтвердили, що водію зробили операцію 19 жовтня, а у день цієї жахливої ДТП – 30 жовтня він якраз був на медичному огляді.
Назаренко стверджував, що коли повертався з лікарні, то йому стало погано за кермом. Це сталось після повороту на Хрещатик. За його словами, він втратив свідомість, хоча раніше у нього такого не було.
Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик – це все, що я пам'ятаю. Оговтався, коли хтось мене бив по обличчю, не пам'ятаю, що там було. Я нічого не розумів,
– розповів водій.
Адвокат Назаренка запевняє, що чоловік усвідомив свою провину та готовий заплатити матеріальну компенсацію постраждалим.
Смертельна ДТП на Хрещатику, дивіться відео: