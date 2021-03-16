Смертельна ДТП на Троєщині: водія Toyota узяли під варту на 2 місяці
Водія, який вбив двох людей на дорозі узяли під варту / 24 канал
Водія, який вбив 2 людей, бо був п’яним за кермом узяли під варту на 2 місяці. Він не має можливості змінити запобіжну міру.
Джерело:Київська міська прокуратура
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці. 29-річного винуватця ДТП триматимуть у СІЗО.
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Застави не буде
Раніше в МВС повідомляли, що поліція та прокуратура вимагатиме, щоб "п'яну мерзоту, яка вночі вбила двох ні в чому не винних чоловіка та жінку" позбавили можливості вийти під заставу. Про це писав заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Наслідки цієї жахливої ДТП / Колаж Київської міської прокуратури
Смертельна ДТП на Троєщині: що відомо
- ДТП сталася 15 березня на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова о 00:33.
- Після того, як Land Cruiser протаранив легковик, обидва транспортних засоби відлетіли метрів на 20.
- Пасажирка Skoda якийсь час була живою, але померла ще до приїзду медиків швидкої.
- Водій цієї автівки помер одразу після зіткнення.
Дивіться відео смертельної ДТП у Києві:
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