Смертельна ДТП на Троєщині: водія Toyota узяли під варту на 2 місяці

Водія, який вбив 2 людей, бо був п’яним за кермом узяли під варту на 2 місяці. Він не має можливості змінити запобіжну міру.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці. 29-річного винуватця ДТП триматимуть у СІЗО.

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Застави не буде

Раніше в МВС повідомляли, що поліція та прокуратура вимагатиме, щоб "п'яну мерзоту, яка вночі вбила двох ні в чому не винних чоловіка та жінку" позбавили можливості вийти під заставу. Про це писав заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Наслідки цієї жахливої ДТП / Колаж Київської міської прокуратури

ДТП сталася 15 березня на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова о 00:33.

Після того, як Land Cruiser протаранив легковик, обидва транспортних засоби відлетіли метрів на 20.

Пасажирка Skoda якийсь час була живою, але померла ще до приїзду медиків швидкої.

Водій цієї автівки помер одразу після зіткнення.

Дивіться відео смертельної ДТП у Києві: