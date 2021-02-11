4 день снігопадів у Києві: сильні морози не відступають, школи та ярмарки закрито

Джерело:КМДА
У Києві вже 4 день тривають сильні снігові опади, а 12 й 13 лютого очікують сильні морози. Через погодні умови в столиці скасували ярмарки, школи, а також не пускають у місто вантажівки.
За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі 2 дні у столиці очікується значний сніг та зниження температури. Стовпчики термометрів показуватимуть від -11 градусів вдень до -14 вночі.
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Втім, комунальники у цей час продовжують працювати.
Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом,
– повідомили в КМДА.