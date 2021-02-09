Снігопад у Києві: комунальники не встигають чистити вулиці – фото

Негода в столиці знову паралізувала життя міста. У Києві останні 31 години йде сніг. Комунальники намагаються розчистити дороги, але не встигають.

Працівники відповідних служб вже добу борються зі стихією, але їх зусилля не особливо допомогли.

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Вранці 9 лютого вулиці столиці були повністю засипані снігом. Кияни, які з самого ранку поспішали на роботу, з ускладненнями пересувалися нерозчищеними тротуарами. Багато автомобілів буксували на дорогах, водіям на допомогу приходили небайдужі пішоходи.

Снігопад у Києві: дивіться фото

Фото сайту 044.ua

Як розповіли в "Київавтодор", у місті працювало 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад ручного прибирання снігу. Однак через інтенсивні і безперервні опади, техніка і комунальники просто не встигають чистити вулиці.

Сніг в Києва не припинявся понад 31 годину. Наші служби вже обробляли вулиці по 4-5 разів і продовжують це робити досі,

– відзначили в "Київавтодорі".

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян не користуватися автомобілями в найближчі кілька днів, а їздити на громадському транспорті.

Снігопад в Києві почався ще в ніч на 7 лютого і не припинявся весь день. Більш того, опади лише посилилися ближче до вечора вже 8 числа і не припинялися навіть вночі.