Через снігову заметіль місцева влада Києва вирішила не впускати у столицю великогабаритний транспорт. Таке рішення спричинило колапс на трасі – під Києвом стоїть приблизно тисячу фур.

Таку інформацію повідомив голова облдержадміністрації В'ячеслав Володін. Він закликав водіїв великогабаритного транспорту взагалі не виїжджати на дороги.

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"Стоять фури. За оперативними даними, кількість перевищувала і тисячу одиниць. наразі їх менше, але фури досі стоять", – зауважив Володін.

Він додав, що 11 лютого з 7:00 Київ закрили на в'їзд великогабаритного транспорту.

Ми також приймали рішення по обмеженню в'їзду на територію області – щоб це не було несподіванкою для людей,

– наголосив Володін.

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