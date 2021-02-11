Сніговий колапс: під Києвом стоїть приблизно тисячу фур через негоду

11 лютого 2021 , 13:22
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Джерело:

24 канал

Через снігову заметіль місцева влада Києва вирішила не впускати у столицю великогабаритний транспорт. Таке рішення спричинило колапс на трасі – під Києвом стоїть приблизно тисячу фур.

Таку інформацію повідомив голова облдержадміністрації В'ячеслав Володін. Він закликав водіїв великогабаритного транспорту взагалі не виїжджати на дороги.

Цікаво 4-й день снігопадів у Києві: сильні морози не відступають, школи та ярмарки закриті

"Стоять фури. За оперативними даними, кількість перевищувала і тисячу одиниць. наразі їх менше, але фури досі стоять", – зауважив Володін.

Він додав, що 11 лютого з 7:00 Київ закрили на в'їзд великогабаритного транспорту.

Ми також приймали рішення по обмеженню в'їзду на територію області – щоб це не було несподіванкою для людей,
– наголосив Володін.

Снігопад у Києві: що відомо

  • У Києві падає сніг вже 4-й день поспіль. Негода спричинила багато проблем як для місцевої влади, так і для мешканців.
  • Ба більше, найближчими днями – 12 і 13 лютого – синоптики спрогнозували люті морози.
  • У столиці влада прийняла рішення про призупинення роботи ярмарків, шкіл.
  • На 8 в'їздах до Києва розгорнули пункти обігріву для водіїв.