З 8 лютого столиця опинилася у досить скрутному становищі через надзвичайні снігопади. Лише за кілька днів випала така кількість снігу, що комунальники фізично не змогли розчистити дороги.

Владі столиці довелося обмежувати в'їзд великогабаритного транспорту, а під кінець тижня – зачинити дитячі садки та школи, аби лише зменшити трафік у місті.

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Частково ці дії призвели до зниження рівню заторів, але здебільшого дороги розвантажилися природнім шляхом: автовласники не ризикнули виїжджати на власних машинах та пересіли на громадський транспорт. При цьому головні дороги комунальники змогли підтримувати у досить нормальному стані.



Попри величезну кількість снігу комунальники впоралися із розчищенням транспортних артерій / Фото Євгена Зборовського Попри величезну кількість снігу комунальники впоралися із розчищенням транспортних артерій / Фото Євгена Зборовського

В'їзди у місто майже заблоковані

Оскільки під самісінький початок снігопаду у понеділок профільні служби лише оголосили про введення обмежень для в'їзду фур, але не назвали точний час початку дії заборони, у перший робочий день тижня місто фактично зупинилося через критичну кількість вантажівок, які взагалі ніяк не могли проїхати дорогами міста.

Деякі з далекобійників мимоволі блокували одразу по дві смуги доріг.

Коли ж влада все ж впровадила повноцінну заборону в'їзду великогабаритного транспорту, ситуація у місті значно покращилася. Але на в'їздах до Києва скопилися багатокілометрові черги з фур. Щоб зупинятися поближче до розгорнутих пунктів обігріву, водії вантажівок також почали паркуватися в дві смуги. І це спричинило справжній транспортний колапс у години пік, коли мешканці області їдуть на роботу до столиці.



Далекобійників до Києва не пускають / Фото ТСН

Наразі під Києвом очікують дозволу на в'їзд понад 1000 фур. Але коли їх пустять до міста, невідомо.

Величезна кількість ДТП

Також через погіршення погодних умов у Києві значно підвищилася кількість аварій. Водії то тут, то там не могли впоратися із керуванням через заноси та ожеледь, тож, патрульним довелося працювати набагато більш інтенсивно, аніж зазвичай.

При цьому наслідки аварій були менш серйозними, оскільки переважна більшість ДТП траплялася на невеликій швидкості.

Дивіться відео однієї з багатьох аварій через снігопад у Києві:

Буде тільки гірше

Снігопади у Києві посилюватимуться та триватимуть фактично до кінця неділі. Лише з початком наступного тижня ситуація з опадами має дещо врегулюватися. Але температура повітря залишатиметься мінусовою.

На вихідних синоптики прогнозують стрімке зростання висоти снігового покриву. У неділю, коли снігопади вже скінчаться, на землі може бути до 70 –75 сантиметрів снігу.



У Києві очікують ще більші снігові замети / Фото depo.ua

З понеділка, судячи з усього, снігопади нарешті припиняться. Тож, якщо комунальники за кілька днів зможуть прибрати, ситуація на дорогах столиці нормалізується.

Холоди не відступатимуть

За даними експертів, 13 лютого киян очікують сильні морози. Вдень стовпчики термометрів опустяться до відмітки -9...-11 градусів, а вночі – до -12...-14.

Трошки потеплішає лише 14 лютого. Вдень температура повітря сягатиме -12...-14 градусів, а от вночі прогріється до -6...-8.

Втім, це потеплішання можна назвати короткочасним. Оскільки вже з понеділка повернуться серйозні холоди.

Наразі ж на дорогах Києва зберігається складна ситуація. Більшість автомобілістів не ризикує виїжджати, але ті, хто користуються автівками, вимушені їхати вкрай обережно. Комунальники продовжують посилено працювати та намагаються вгамувати стихію.