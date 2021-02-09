У Києві через великі опади снігу утворились затори у всіх районах міста. А на його околицях стоїть "тисяча" вантажівок.

Така ситуація обумовлена тим, що КМДА вирішила обмежити в’їзд великогабаритного транспорту у Київ з 15:00 8 лютого. Тепер, зокрема, на Житомирській трасі утворився величезний затор.

Читайте також Снігопад у Києві: комунальники не встигають чистити вулиці – фото

У спільноті dtp.kiev.ua повідомляють, що там стоїть тисяча фур. Звісно, це не точна цифра, але вантажівок дійсно багато.

По Житомирській трасі величезна пробка в Київ, стоїть 1000 фур. Цікаво, що наші громадяни категорично проти фур, але всі хочуть щось їсти, вчасно отримувати товар. Така ж ситуація і з моторолерами доставки. Відкрию городянам секрет: практично всі товари народного споживання і їжа приїжджають на фурах,

– зауважив автор посту.

У Києві на в’їзді у столицю стоїть "тисяча" вантажівок: дивіться відео

Обмеження в’їзду транспорту у Київ

Таке рішення влада ухвалила не вперше – це необхідно, щоб мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Вчора, до того як заборона почала діяти, а на дорогах столиці вже утворилась ожеледиця, чимало вантажівок встигли проїхати у місто й це спричинило чимало заторів.

У коментарях українці пишуть, що таке рішення не розв'язує проблему. "А потім всі вони в'їдуть до Києва одночасно і знову транспортний колапс", – пише користувач Олег Науменко.

"У всьому світі фури вивантажують на складах (околиця великого міста). А по місту розвозка невеликими машинами", – зазначила Єва Фролова.

БТРи витягують вантажівки

Втім, у місті наразі вистачає проблем на дорогах. Поліцейські навіть змушені використовувати БТРи для того, щоб витягувати вантажівки з снігових пасток.

У Києві БТРами витягують вантажівки із заметів: дивіться відео