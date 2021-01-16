З приходом морозів в Україні частішими стали нещасні випадки на покритій кригою воді. Так, 15 січня на Дніпрі потрапив у халепу собака: чотирилапий провалився під лід. Очевидці викликали службу порятунку.

Крига на місці інциденту була крихкою та тонкою

На місці пригоди співробітники однієї з пожежних частин побачили вже чималий натовп. Про це повідомила пресслужба ДСНС у фейсбуці.

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Собака на той час вже ледь тримався на поверхні. Ускладнював роботу надзвичайникам стан криги – вона була тонкою і досить крихкою. Рятувальники намагались дістатись до тварини якомога швидше, адже температура була значно нижчою від позначки "нуль", отож чотирилапий потерпілий міг замерзнути.

Рятувальник швидко дістався до песика, і вже їх двох оперативно дотягнули до берега інші рятувальники,

– розповіли у ДСНС.

Пригода сталась з собакою під час прогулянки

Згодом виявилось, що собака – домашній і прикра пригода трапилась з ним під час прогулянки з господаркою. Улюбленець загрався і заскочив на кригу.



Жінка намагалась самотужки врятувати песика і для цього навіть зайшла у крижану воду по пояс. Оскільки її зусилля були марними, вона звернулась по допомогу. Тварину відігріли з допомогою теплої ковдри. А господарці викликали медиків.

Дивіться відео, як рятували собаку на Дніпрі:

Важливо! У ДСНС попереджають, що температура повітря не була ще достатньо низькою, аби утворився міцний лід. Тому рятувальники просять дотримуватись правил поведінки на кризі та біля водойм.