У столиці й більшості регіонів України Сонце буде закрите на 12%. Максимальної фази воно досягне о 14:15 за київським часом.

До теми Сонячне затемнення 2021: коли очікувати в Україні

Затемнення можна буде побачити, якщо сонячний диск не закриватимуть хмари.

Повне затемнення й кільцеве – у чому різниця

Кільцеве сонячне затемнення, яке очікують саме сьогодні, відбувається так само як і повне. Однак при цьому Місяць розташований далі від Землі, тому не затуляє Сонце повністю. Так і утворюється "вогняне кільце".

Затемнення Сонця / Фото pixabay

Важливо захистити очі

Щоб не нашкодити очам під час перегляду затемнення, необхідно одягнути щось на них або використати інші засоби.

Через що дивитись затемнення Сонця: