Сонячне затемнення у Києві: коли буде й чи можна його побачити

У Києві 10 червня можна буде побачити сонячне затемнення від 13:26 до 15:03. Неймовірне явище буде видно за ясної погоди.
У столиці й більшості регіонів України Сонце буде закрите на 12%. Максимальної фази воно досягне о 14:15 за київським часом.
До теми Сонячне затемнення 2021: коли очікувати в Україні
Затемнення можна буде побачити, якщо сонячний диск не закриватимуть хмари.
Повне затемнення й кільцеве – у чому різниця
Кільцеве сонячне затемнення, яке очікують саме сьогодні, відбувається так само як і повне. Однак при цьому Місяць розташований далі від Землі, тому не затуляє Сонце повністю. Так і утворюється "вогняне кільце".
Затемнення Сонця / Фото pixabay
Важливо захистити очі
Щоб не нашкодити очам під час перегляду затемнення, необхідно одягнути щось на них або використати інші засоби.
Через що дивитись затемнення Сонця:
- за допомогою спеціальних світлофільтрів (з інструментів астронома чи зварювальника),
- закопченого на свічці скла,
- рентгенівської чи фотоапаратної плівки.