За даними порталу weather.com, у Києві 24 червня не буде дощу та гроз, які вже прийдуть у деякі регіони України та зроблять спеку хоча б трошки приємнішою. Сподіватися на опади жителі столиці можуть лише 26 червня.

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Окрім спекотної температури на киян очікує також безвітрена погода.

Якою буде погода у Києві 24 червня

Прогноз погоди від Sinoptik.ua й взагалі є більш неприємним для тих, хто не полюбляє спеку. За даними спеціалістів температура повітря прогріється до +35 градусів вдень. Вранці та ввечері термометри показуватимуть +22 та +29 градусів.

Вітер обіцяють східний та кволий – від 5 до 10 метрів на секунду.

Може бути температурний рекорд

Синоптики зазначають, що за останні 130 років у Києві 24 червня зафіксували максимальну температуру у +33,2 градуса у 1924 році. Мінімальну – +7,8 у 1949. То ж, якщо прогнози експертів виявляться реальними, Київ оновить температурний рекорд спеки.