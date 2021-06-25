Згідно з даними порталу weather.com, жителям столиці від погоди не треба очікувати якихось змін. Вночі температура повітрі опуститься до відмітки +21 градус.

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Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть вкрай несприятливі +34.

Якою буде погода у Києві 25 червня

Згідно з даними від Sinoptik.ua, вже о 9:00 стовпчики термометрів показували +29 градусів. Пік спеки синоптики обіцяють між 12 та 15 годинами, коли повітря прогріється до відмітки +33...+34 градусів.

Поступово знижуватись температура повітря почне лише після 18:00. Однак комфортної позначки кияни не побачать. Ввечері термометри показуватимуть +29 градусів.

Опадів у Києві спеціалісти не передбачають. Крім того, погода буде майже безвітряною.

Перший рекорд літа вже зафіксували

А поки кияни чекають на хоча б якесь похолодання, у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського відзвітували про повторення рекорду середньодобової температури. Так, 23 червня метеорологи зафіксували середню температуру на позначці +27 градусів. Такі показники за всю історію спостережень фіксували лише 23 червня 1954 року.