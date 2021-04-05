Від сьогодні, 5 квітня, весь громадський транспорт Києва працює в режимі спецперевезень – лише за наявності перепустки від КМДА. Їх мали отримати керівники об'єктів критично важливої інфраструктури. Але не всі встигли це зробити. Як кияни добирались на роботу – знає 24 канал.

Київська міська рада посилила карантин 20 березня, а з 5 квітня запровадила обмеження на проїзд у транспорті. Дотримання вимог і справжність перепусток перевіряють правоохоронці.

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Як допускають пасажирів до транспорту

На станціях метро закрили частину входів.

Біля кожних дверей вишукуються люди, адже правоохоронці перевіряють спецперепустки.

Як перевіряють документи в столичній підземці: відео

Пасажирів, які не мають цього спецдокументу, переважно завертають назад. Більшість киян – незадоволена такою ситуацією, бо вони не можуть дістатися до роботи.

Особливо нахабні кияни користуються перепустками без ПІБ: відео

Інколи поліцейські знаходять підроблені документи у пасажирів – спецперепустки без імені отримувача. Саме про такі спекуляції зі спецквитками, які продавали в інтернеті, раніше повідомляли у КМДА.



Підроблені перепустки / фото "Обозреватель"

Ситуація в транспорті

У той же час, ситуація з підземним транспортом вражає: вагони метро – майже порожні.

Майже без людей: ситуація у київському метро

Як повідомляє один із київських телеграм-каналів, заповненість вагонів метро – 10%.

Майже порожні вагони київського метрополітену: відео

Як діє поліція в Києві

У столиці патрульні поліцейські не тільки перевіряють наявність проїзних дозволів, але й попереджають про необхідність дотримання карантину.

Київські поліцейські попереджають про карантин: відео

У районі КМДА жінка розплакалась через відчай. Їй треба було повернутися додому в Ірпінь. Правоохоронці відмовлялись допустити пасажирку в транспорт. Але як з'ясували поліцейські вона працює в котельні, де не всім ще видали перепустки. Оскільки жіночка є співробітницю підприємства критичної інфраструктури, їй пощастило дібратися додому.

Працівниця котельної не може поїхати без спецперепустки: відео

Яка ситуація для містян, які не мають перепусток

Сьогодні зранку, 5 квітня, столичні дороги закували масштабні корки. Майже всі дороги знерухомлені потужним потоком автівок.



Київ скували корки / Телеграм "Киев Сейчас"

Крім того, дуже сильно подорожчали послуги таксі – вартість зросла в кілька разів.

Ситуація на дорогах столиці очима пасажирів: відео