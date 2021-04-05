Підробки, правоохоронці й порожній транспорт: як розпочався перший день спецперепусток у Києві
Від сьогодні, 5 квітня, весь громадський транспорт Києва працює в режимі спецперевезень – лише за наявності перепустки від КМДА. Їх мали отримати керівники об'єктів критично важливої інфраструктури. Але не всі встигли це зробити. Як кияни добирались на роботу – знає 24 канал.
Джерело:24 канал
Київська міська рада посилила карантин 20 березня, а з 5 квітня запровадила обмеження на проїзд у транспорті. Дотримання вимог і справжність перепусток перевіряють правоохоронці.
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Як допускають пасажирів до транспорту
На станціях метро закрили частину входів.
Біля кожних дверей вишукуються люди, адже правоохоронці перевіряють спецперепустки.
Як перевіряють документи в столичній підземці: відео
Пасажирів, які не мають цього спецдокументу, переважно завертають назад. Більшість киян – незадоволена такою ситуацією, бо вони не можуть дістатися до роботи.
Особливо нахабні кияни користуються перепустками без ПІБ: відео
Інколи поліцейські знаходять підроблені документи у пасажирів – спецперепустки без імені отримувача. Саме про такі спекуляції зі спецквитками, які продавали в інтернеті, раніше повідомляли у КМДА.
Підроблені перепустки / фото "Обозреватель"
Ситуація в транспорті
У той же час, ситуація з підземним транспортом вражає: вагони метро – майже порожні.
Майже без людей: ситуація у київському метро
Як повідомляє один із київських телеграм-каналів, заповненість вагонів метро – 10%.
Майже порожні вагони київського метрополітену: відео
Як діє поліція в Києві
У столиці патрульні поліцейські не тільки перевіряють наявність проїзних дозволів, але й попереджають про необхідність дотримання карантину.
Київські поліцейські попереджають про карантин: відео
У районі КМДА жінка розплакалась через відчай. Їй треба було повернутися додому в Ірпінь. Правоохоронці відмовлялись допустити пасажирку в транспорт. Але як з'ясували поліцейські вона працює в котельні, де не всім ще видали перепустки. Оскільки жіночка є співробітницю підприємства критичної інфраструктури, їй пощастило дібратися додому.
Працівниця котельної не може поїхати без спецперепустки: відео
Яка ситуація для містян, які не мають перепусток
- Сьогодні зранку, 5 квітня, столичні дороги закували масштабні корки. Майже всі дороги знерухомлені потужним потоком автівок.
Київ скували корки / Телеграм "Киев Сейчас"
- Крім того, дуже сильно подорожчали послуги таксі – вартість зросла в кілька разів.
Ситуація на дорогах столиці очима пасажирів: відео
Які ще обмеження діють в Києві
- Дитячі садочки та школи призупинили свою роботу
- У КМДА закликали перести робочий процес в онлайн, якщо це можливо.
- Заклади громадського харчування працюють лише на виніс та на доставку.
- З 10:00 до 12:00 в продовольчих магазинах в пріорітеті до обсуговування – люди похилого віку.
- У транспорті обмеження на кількість пасажирії – може бути заповнено не більше 50% від сидіяих місць
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