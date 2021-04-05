Спецпропуски в Києві: як минув перший день жорстких обмежень у столиці

Через критичну ситуацію з коронавірусом, у Києві ввели обмеження щодо користування громадським транспортом. Тепер для того, щоб потрапити у метро чи наземний транспорт – пасажири мають показати спецперепустку.

Спеціальні перепустки, які дають право користуватись громадським транспортом, видали працівникам критичної інфраструктури. Обмеження почали діяти з понеділка, 5 квітня 2021 року.

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Обмеження у метро

На кожній станції метро спецперепустки перевіряли правоохоронці. Після проходу пункту пропуску в метро, схема для пасажирів підземного транспорту залишилась стандартною:

спочатку кияни повинні придбати квиток у касі;

він дозволить пройти турнікет;

пасажир має дочекатись на потрібний потяг на платформі.

Спецперепустки у наземному транспорті

Частину входів до метро – закрили.

З введенням обмежень, кияни не зафіксували черги з охочих потрапити у транспорт. Салони наземного транспорту були заповнені навіть менше, ніж на половину.

Водії та кондуктори самостійно перевіряли спецпропуски у громадському транспорті, зокрема в:

тролейбусах;

трамваях;

автобусах.

Черги до маршруток

На зупинках маршрутного таксі були черги людей. Більшість пасажирів очікували на свій транспорт у масках, однак соціальної дистанції ніхто не дотримувався. До салону впускали усіх охочих.

КМДА видали 437 тисяч спецперепусток , за якими людей можуть пускати до громадського транспорту.

Водії маршруток спецперепустки у своїх пасажирів не перевіряли. На їхню думку, спеціальних квитків видали замало, а містянам необхідно їхати в своїх справах.

Столиця у заторах

Відсутність вільного доступу до громадського транспорту скувала столицю у заторах. Кияни масово пересіли на приватний транспорт. Також виріс попит на таксі. У години пік ціна зросла майже у 3 рази, а подекуди – в 7 разів.

Дивіться відео: у Києві з 5 квітня діють спецпропуски в транспорті