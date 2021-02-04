САП звершило слідство у справі екскерівника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем – наживався на оренді приміщень.

Джерело: САП

Правоохоронці встановили, що Євген Дихне та ще одна посадова особа завдали збитків державі на понад 16,5 мільйонів гривень.

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Обставини справи

Протягом 2014-2019 років керівники підприємства укладали договори про оренду та передавали окремі приміщення аеропорту суб’єктам підприємницької діяльності.

Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Незважаючи на цей факт, службові особи продовжували передавати вказані приміщення підприємцям за “акційною ціною”.

Зловживали службовим становищем

Дії колишнього керівника держпідприємства Євгена Дихне та начальника служби розцінюються як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі доведення вини ділкам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі та у добавок штраф.