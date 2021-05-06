Справа щодо звільнення Кличка: в парламенті пояснили, чому її зараз розглядає КСУ

Представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря пояснила, чому в парламенті зараз узялися за звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. За її словами, це не сенсація – справу вже давно розглядають.

Подання було зроблено ще у 2019 році. Його автори – 50 депутатів з різних фракцій попереднього скликання.

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Суд може тривати до 5 років

Серед них – представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" та "Радикальної партії Ляшка".

Зараз воно (подання – 24) розглядається в закритому режимі Великою палатою. Це означає, що коли суд заслухав доводи учасників провадження, він йде обговорювати ці доводи в закритому засіданні,

– пояснила Совгиря.

Вона зазначила, що зараз складно спрогнозувати, скільки за часом триватиме суд, ймовірно, – від одного місяця до 5 років.

Чому цю справу розглядає КСУ

У 2019 році центральна влада в Україні змінилась. Тоді ж заговорили й про головування Кличка в КМДА. Зокрема, тим, що Кличко обіймає одразу дві посади – міського голови та голови Київської міської державної адміністрації, зацікавився тодішній очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

Справа про звільнення Кличка стосується саме головування в Адміністрації, адже це президентська вертикаль влади.

Щодо посади міського голови, або як говорять в народі "мера", то у цьому кріслі Кличка можуть замінити лише у результаті виборів.

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Втім, саме голова КМДА володіє більшістю реальних важелів, які впливають на рішення у Києві. Якщо Конституційний суд таки підтвердить право уряду звільняти з цієї посади, то Кличко фактично залишиться формальним керівником міста.

В Київраді готуються до звільнення

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві можуть незабаром змінити владні повноваження голови КМДА – передати їх міському голові.

В Київраді зареєстрували проєкт рішення, який фактично підпорядковує усі департаменти Адміністрації меру. Якщо рішення буде підтримано депутатами, це фактично дозволить Віталію Кличку зберегти владу, у разі негативного для нього рішення КСУ. Про це писав експерт Георгій Могильний.