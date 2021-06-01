Справу про загадкову гиблель підлітка у Прилуках закрили: батьки оскаржуватимуть рішення

14-річний Денис Чаленко загинув у Прилуках 29 жовтня 2019 року. Його тіло знайшли на залізничній колії. Правоохоронці закрили цю справу наприкінці травня 2021 року.

Попри очевидні травми, висновки судмедекспертизи приголомшили – вони заперечували факт побиття та вбивства хлопця. Батьки хочуть справедливого розслідування, тому провели своє розслідування, яке ігнорують у поліції.

Передісторія Загадкова загибель підлітка на коліях у Прилуках: хлопця не збивав потяг

Які деталі цієї справи

Як повідомили батьки, напередодні загибелі, їхній син отримував погрози.

У день трагедії син повернувся зі школи, а потім попив чаю та пішов на бокс. За деякий час він перестав відповідати на дзвінки, тоді батько сполошився та пішов до центру Прилук.

Віктор Чаленко звернув увагу, що містом гасала червона автівка, а патрульні кинулися не за нею, а до нього. Ті запевнили, що даних про потерпілих дітей немає.

Про смерть сина він дізнався через повідомлення від чергової по залізничні станції – екстрено гальмував дизель. Воно надійшло до правоохоронців о 21:40. На цьому моменті свідчення батька, який опізнав тіло сина, та версія судмедекспертизи розходиться.

Що думають родичі загиблого

Віктор Чаленко зазначив, що тіло сину було понівечено: багато гематом, переломів та дивна смуга на обличчі. Також він зазначив, що на колії був кривавий слід та дивні дірки на одязі Дениса.

Дід загиблого за цей час провів своє розслідування. Зокрема, знайшов місце, де ймовірно сталася бійка між онуком та невідомими. Він виявив патрон в стіні, а усі підозрілі калюжі виявилися кровавими. А ще від того місця у бік залізничної колії, де знайшли тіло підлітка, були поламані кущі, а стежкою тягнувся кровавий слід.

Позиція правоохоронців

Справу закрили після 1,5 року розслідування.

Розглядалося декілька версій цієї трагедії, зокрема й убивство, і нещасний випадок, і помилку машиністів. Але в ході проведення експертиз, у ході проведення всіх слідчих дій, версія вбивства й версія помилки машиніста були відкинуті,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Що каже адвокат