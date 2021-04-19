Стало відомо хто першими отримає вакцину Pfizer у Києві

У Києві почали щеплювати вакциною Pfizer. Її першими отримають утриманці та співробітники інтернатів для людей похилого віку.

Усього столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків.

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Насамперед вакцину введуть утриманцям та співробітникам 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу "Госпіталь ветеранів війни МОЗ України".

19 квітня вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення.

Вакцинація у Києві

З початку вакцинальної кампанії від COVID-19 станом на 19 квітня вакциновано 42 748 осіб. Зокрема, це близько 19 700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком понад 80 років.

Наразі столиця утримує перше місце в країні за темпами вакцинації.

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Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech прибула в Україну 16 квітня – 117 тисяч доз. До кінця року наша держава отримає ще 10 мільйонів доз Pfizer.