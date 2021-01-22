У Києві з 23 січня станція метро "Героїв Дніпра" вже працюватиме у звичайному режимі. Там встановлювали сучасні турнікети.

Наразі спеціалісти проводять останні монтажні та налагоджувальні роботи. У першому вестибюлі обладнання вже встановлене. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Нові контрольно-пропускні пункти підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях метро "Площа Льва Толстого" і "Сирець". Також цей вид контрольно-пропускних пунктів застосовується у європейських метрополітенах.