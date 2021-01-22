Станція метро "Героїв Дніпра" у Києві працюватиме у звичайному режимі
Станція "Героїв Дніпра" працюватиме у звичному режимі / 24 канал
У Києві з 23 січня станція метро "Героїв Дніпра" вже працюватиме у звичайному режимі. Там встановлювали сучасні турнікети.
Наразі спеціалісти проводять останні монтажні та налагоджувальні роботи. У першому вестибюлі обладнання вже встановлене. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
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Нові контрольно-пропускні пункти підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.
Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях метро "Площа Льва Толстого" і "Сирець". Також цей вид контрольно-пропускних пунктів застосовується у європейських метрополітенах.
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