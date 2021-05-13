На станції метро у Києві жінка народила хлопчика: відео

Вагітна жінка почала народжувати дитину ввечері 12 травня безпосередньо на станції метро "Лісова" у Києві. Коли медики приїхали на виклик, немовля вже народилося.

За словами прессекретарки метрополітену Києва Наталки Макогон, пологи у жінки приймали правоохоронці та працівники підземки. Породіллю та її сина відвезли до пологового будинку медики швидкої.

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Жінка та немовля почувають себе добре.

Перші пологи в метро у цьому десятиріччі

Процес пологів у пасажирки підземки почався у підземному переході на кінцевій станції червоної гілки.

Жінці почали допомагати очевидці. Згодом до цього долучилися правоохоронці та співробітники метрополітену.

Судячи з усього, пологи були швидкоплинними. Оскільки на момент прибуття швидкої немовля вже народилося на світ.

Як зазначили у поліції Києва, правоохоронці відреагували на повідомлення про необхідність допомогти пасажирці миттєво. Прибігши до переходу, вони побачили жінку з дитиною, що вже народилася. Інспектори принесли ковдру, воду, а також необхідні речі гігієни та допомагали їй до прибуття медиків.

Дивіться відео з місця народження дитини на станції метро Києва:

Випадки пологів у метро Києва є вкрай рідкісними. Минулого разу подібний випадок стався у 2014 році на станції "Театральна". Тоді пологи приймали поліцейські та робітниці метро.

Пологи на станції метро "Лісова" вже траплялися. У 2004 році жінка народила там дитину. Приймали немовля тоді ще працівники поліції.