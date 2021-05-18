Тисячам жителів одного з районів з найбільшою щільністю населення доводиться довго чекати своєї черги на вхід до підземки. Крім того, стояти у натовпі пасажирам доводиться навіть після перетину турнікетів.

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Річ у тім, що вагони поїздів не можуть одночасно впоратися з навантаженням у вигляді такої кількості людей.

Перший день транспортного колапсу

Згідно з повідомленнями КМДА, незручності, які мають терпіти жителі столиці, пов'язані з заміною турнікетів на сучасні у вестибюлі з боку станції метро "Харківська".

Роботи триватимуть до 5:33 22 травня, тож, киянам доведеться провести подібним чином не один ранок.

Закриття вестибюлю призвело до порушень карантинних обмежень. Оскільки у зачинених приміщеннях зібралося дуже багато людей без можливості дотримання соціальної дистанції. Крім того, чимала кількість пасажирів не носить маски, або спускає їх на підборіддя. Жодних зауважень ані працівники метро, ані правоохоронці таким порушникам не робили.

Натовп на "Позняках": дивіться відео

Зверніть увагу! Нові турнікети у 2021 році вже встановили на станціях "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Героїв Дніпра", "Харківська", "Контрактова площа", "Оболонь", "Почайна", "Видубичі". Під час заміни обладнання на кожній зі станцій утворювався жахливий натовп.