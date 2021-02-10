Одна з ключових станцій підземки Києва 10 лютого отримала оновлені ескалатори. Процес капітального ремонту підйомних механізмів на "Золотих воротах" закінчився.

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, вартість ремонту всіх 6 ескалаторів склала 43 мільйони гривень.

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Чиновники стверджують, що під час робіт замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, настил східців, підсхідців і гребенів.

Незабаром – "Лук'янівська"

Після закінчення масштабних робіт на станції, де зелена гілка перетинається з червоною, ескалатори почнуть ремонтувати на станції "Лук'янівська".

Демонтаж обладнання для його заміни почнуть 23 лютого.

Паралельно з цим у підземці триває капітальний ремонт 4 ескалаторів на станції "Майдан Незалежності".

Ремонтують обладнання почергово. Тож, пасажирам доводиться впродовж досить довгого часу терпіти незручності.

Всього ж у метрополітені Києва працюють 122 ескалатори. Капітальний ремонт проводять кожні 100 – 150 тисяч кілометрів їх пробігу або кожні 10 – 11 років.