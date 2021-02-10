За 43 мільйони: на станції "Золоті ворота" відремонтували всі ескалатори

Джерело:24 канал
Одна з ключових станцій підземки Києва 10 лютого отримала оновлені ескалатори. Процес капітального ремонту підйомних механізмів на "Золотих воротах" закінчився.
За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, вартість ремонту всіх 6 ескалаторів склала 43 мільйони гривень.
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Ремонтують обладнання почергово. Тож, пасажирам доводиться впродовж досить довгого часу терпіти незручності.
Всього ж у метрополітені Києва працюють 122 ескалатори. Капітальний ремонт проводять кожні 100 – 150 тисяч кілометрів їх пробігу або кожні 10 – 11 років.