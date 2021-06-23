Для порівняння, 21 червня в Києві інфікувались на 154 людей менше. Про це свідчать дані, які оприлюднила РНБО.
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Більше про ситуацію в Києві
- За попередню добу побороли хворобу в Києві 229 людей.
- Загалом одужали від коронавірусу 202 942 жителі столиці.
- На жаль, у цей день у Києві було 5 летальних випадків.
- Загалом померли від COVID-19 у столиці 5 185 людей.
Яка ситуація з коронавірусом в області
- На Київщині за добу 22 червня інфікувались 38 людей.
- Загальна кількість хворих там наразі становить 127 071.
- Від початку пандемії одужали в 122 801 житель області.
- Померли від цього захворювання на Київщині 2 людини.
- Загальна кількість летальних випадків там – 2 738.