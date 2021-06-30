Це значно більше, ніж було днем раніше. 28 червня хворих стало більше тільки на 77 людей.

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Детальніше про COVID-19 у столиці

Загалом у Києві одужати від коронавірусу 204 623 людини.

За добу побороли недуг 202 людини.

На жаль, 1 людина померла від ускладнення захворювання.

За весь час пандемії після COVID-19 в столиці не вижили 5 191 людина.

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині

За добу там виявили 26 нових випадків захворювання.

Загальна кількість інфікованих області – 127 328.

Вилікувались від коронавірусу за 29 червня 107 людей.

Загалом одужати в Київській області 123 719 людей.

За добу лікарі не змогли врятувати 2 людей.

Тому кількість летальних випадків наразі становить 2 744 особи.

Зверніть увагу! Станом на 30 червня одужало – 2 166 668 особи. Жертвами коронавірусу стали 52 340 мешканців країни. За попередню добу до лікарень госпіталізували 360 людини. Детальніше про статистику коронавірусу в Україні – за посиланням.