Це значно більше, ніж було днем раніше. 28 червня хворих стало більше тільки на 77 людей.

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Детальніше про COVID-19 у столиці

  • Загалом у Києві одужати від коронавірусу 204 623 людини.
  • За добу побороли недуг 202 людини.
  • На жаль, 1 людина померла від ускладнення захворювання.
  • За весь час пандемії після COVID-19 в столиці не вижили 5 191 людина.

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині

  • За добу там виявили 26 нових випадків захворювання.
  • Загальна кількість інфікованих області – 127 328.
  • Вилікувались від коронавірусу за 29 червня 107 людей.
  • Загалом одужати в Київській області 123 719 людей.
  • За добу лікарі не змогли врятувати 2 людей.
  • Тому кількість летальних випадків наразі становить 2 744 особи.