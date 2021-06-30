Хворих знову стає більше: актуальна статистика COVID-19 у Києві

Загалом у столиці зафіксували вже 213 788 випадків інфікування коронавірусом. За добу 29 червня виявили 225 заражень.

Це значно більше, ніж було днем раніше. 28 червня хворих стало більше тільки на 77 людей.

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Детальніше про COVID-19 у столиці

Загалом у Києві одужати від коронавірусу 204 623 людини.

За добу побороли недуг 202 людини.

На жаль, 1 людина померла від ускладнення захворювання.

За весь час пандемії після COVID-19 в столиці не вижили 5 191 людина.

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині

За добу там виявили 26 нових випадків захворювання.

Загальна кількість інфікованих області – 127 328.

Вилікувались від коронавірусу за 29 червня 107 людей.

Загалом одужати в Київській області 123 719 людей.

За добу лікарі не змогли врятувати 2 людей.

Тому кількість летальних випадків наразі становить 2 744 особи.