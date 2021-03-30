У Києві за минулу добу зафіксували різке зростання захворювань на коронавірус. Станом на 30 березня в столиці повідомили про 1 422 нових випадки зараження.

Це втричі більше ніж за попередню добу – станом на 29 березня було зафіксовано 402 випадки. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 161 191 особа.

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Актуальна статистика за добу у Києві

830 жінок віком від 18 до 88 років

523 чоловіки віком від 19 до 89 років

37 дівчаток від 1 до 17 років

32 хлопчиків від 9 місяців до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

Деснянському – 316

Дніпровському – 282

Дарницькому – 179

На жаль, 33 людей померли (загалом 3 367 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

165 госпіталізованих пацієнтів

540 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Можуть закрити все

У Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні обмеження – закрити школи, садочки та зупинити рух громадського транспорту. Заходи, до яких вдалися тиждень тому, наразі не показують покращення. Тому, найімовірніше, доведеться вдатися до ще сильніших обмежень. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Вакцинація та одужання

За минулу добу 461 особа подолала коронавірус (загалом 105 579).

За даними Національної служби здоров’я України у Києві станом на 30 березня були проведено 18 498 вакцинацій.