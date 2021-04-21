До кінця місяця: Степанов прогнозує потрапляння Києва до жовтої зони
Наразі всі епідеміологічні показники розповсюдження COVID-19 у Києві не дозволяють Кабміну виключити столицю з переліку населених пунктів червоної зони. Але міністр охорони здоров'я вже сподівається на те, що до 30 квітня у столиці пом'якшуватимуть карантин.
Джерело:24 канал
Як зазначив керівник МОЗ, зараз існує неабияка ймовірність виходу Києва з червоної зони до кінця місяця. При цьому Степанов підкреслив, що все залежить від того, як вирішать члени Кабміну.
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Додаткових заходів на Великдень у МОЗ не планують
Ніяких локдаунів та посилень карантинних обмежень до свят, які українці звикли святкувати із масовими зібраннями у церквах та шашликами, у Кабміні робити не хочуть.
Для не погіршення ситуації, що тільки но почала стабілізуватись, Степанов вирішив обмежитись лише закликами провести свята вдома.
Коронавірус – атеїст, і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень. На свята не треба збиратися великими компаніями, і провести цей день вдома,
– підкреслив міністр.
Натомість влада столиці все ж таки планує впроваджувати додаткові заходи для того, щоб після Великодня лікарні не накрила нова хвиля важкохворих на COVID-19.
Які обмеження діють в Києві до 30 квітня
- Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.
- Дитячі садочки зачинені.
- Усі заклади освіти працюють у дистанційному форматі.
- Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.
- Заборонена робота продуктових ярмарків.
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