У Києві 21 лютого біля станції метро "Героїв Дніпра" впав навіс. Він накрив під собою стихійних торговців.

Навіс мав захищати пішоходів від будівництва, яке розташоване поруч. Однак, ймовірно, він не витримав великої кількості снігу.

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Що відомо про обвал Через обвал навісу під завалами опинилися декілька торгових точок. У мережі переконують, що споруджуваний торговий центр не має багатьох дозволів, Навіс належить саме до нього (торгового центру – 24 канал),

– мовиться у повідомленні. Чи є постраждалі На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Однак кияни наполягають, що поліція повинна перевірити будівництво центру та провести розслідування цього інциденту. Крім того, просять покарати винних, а також припинити стихійну торгівлю у цьому місці.

Зауважимо, напередодні у столиці на провулку Тараса Шевченка на магазин впала бурулька. Вона зіпсувала частину навісної конструкції, що була прилаштована над дверима.