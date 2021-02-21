На стихійному ринку у Києві навіс впав на людей: фото
У Києві 21 лютого біля станції метро "Героїв Дніпра" впав навіс. Він накрив під собою стихійних торговців.
Джерело:Телеграм "Життя Оболонського району"
Навіс мав захищати пішоходів від будівництва, яке розташоване поруч. Однак, ймовірно, він не витримав великої кількості снігу.
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Що відомо про обвал
Через обвал навісу під завалами опинилися декілька торгових точок. У мережі переконують, що споруджуваний торговий центр не має багатьох дозволів,
Навіс належить саме до нього (торгового центру – 24 канал),
– мовиться у повідомленні.
Чи є постраждалі
На щастя, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Однак кияни наполягають, що поліція повинна перевірити будівництво центру та провести розслідування цього інциденту. Крім того, просять покарати винних, а також припинити стихійну торгівлю у цьому місці.
Зауважимо, напередодні у столиці на провулку Тараса Шевченка на магазин впала бурулька. Вона зіпсувала частину навісної конструкції, що була прилаштована над дверима.
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