У Києві в Печерському районі 21 квітня водій Renault влаштував розборки з дорожниками. Чоловік стріляв із травмату та поранив працівника "Київавтодору".

Після того, як його впіймали хуліган пояснив, що ремонтники заважали йому проїхати. Через це й виник конфлікт.

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Спочатку чоловіки штовхалися й сварилися, згодом водій Renault дістав травмат й вистрелив у повітря, а другий раз у ногу працівникові комунального підприємства.

Постраждалого відправили у лікарню, а стрілка у СІЗО.

Стрілянина у дорожника у Києві: що відомо

комунальники ремонтували дорогу на Залізничному шосе.

Згодом до них підійшов водій Renault і почав конфлікт.

Інцидент трапився приблизно о 13:30.

Під час суперечки чоловік здійснив кілька пострілів та поранив у ногу одного з працівників комунального підприємства.

Конфлікт водія та ремонтника: відео dtp.kiev.ua

Де затримали хулігана

Нападника затримали на проспекті Валерія Лобановського. Він пересів у інше авто. Патрульні вилучили пістолет. Арештований своєї вини не заперечував.

Що йому загрожує

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Якщо вину затриманого доведуть, йому може загрожувати до 4 років в'язниці.