Стрілянина у дорожника у Києві: хуліган пояснив причини своєї поведінки

Джерело:УНН
У Києві в Печерському районі 21 квітня водій Renault влаштував розборки з дорожниками. Чоловік стріляв із травмату та поранив працівника "Київавтодору".
Після того, як його впіймали хуліган пояснив, що ремонтники заважали йому проїхати. Через це й виник конфлікт.
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Спочатку чоловіки штовхалися й сварилися, згодом водій Renault дістав травмат й вистрелив у повітря, а другий раз у ногу працівникові комунального підприємства.
Постраждалого відправили у лікарню, а стрілка у СІЗО.
Конфлікт водія та ремонтника: відео dtp.kiev.ua
Нападника затримали на проспекті Валерія Лобановського. Він пересів у інше авто. Патрульні вилучили пістолет. Арештований своєї вини не заперечував.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Якщо вину затриманого доведуть, йому може загрожувати до 4 років в'язниці.