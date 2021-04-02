У Києві 2 квітня сталася стрілянина в торговому центрі "Гулівер". Причиною слугувало зауваження щодо відсутності маски. Охоронець магазину отримав кілька поранень. Чоловіка, який стріляв, затримали на місці.

Стріляв 32-річний житель Києва. Це трапилося в торговому центрі на проспекті Перемоги.

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Киянин зайшов у магазин без захисної маски.

Через це охоронець зробив йому зауваження.

Чоловік не хотів дотримуватись карантинних обмежень і витягнув пістолет.

Після цього він здійснив 2 постріли в охоронця.

Той отримав поранення в голову та тулуб.

Зловмисника затримали майже одразу на місці події. Розслідування проводять слідчі Шевченківського району Києва. Невдовзі йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.