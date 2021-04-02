Стрілянина через маску в торговому центрі Києва: зловмисника вже затримали

Джерело:Прокуратура Києва
У Києві 2 квітня сталася стрілянина в торговому центрі на проспекті Перемоги. Причиною слугувало зауваження щодо відсутності маски. Охоронець одного з магазинів отримав кілька поранень. Чоловіка, який стріляв, затримали на місці.
Правопорушником виявився 32-річний житель Києва. Чи був його пістолет травматичним – не повідомили.
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Зловмисника затримали майже одразу на місці події. Розслідування проводять поліцейські Шевченківського району Києва. Невдовзі йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.Зверніть увагу! У місті Первомайськ на Миколаївщині ввечері 22 березня депутат територіальної громади вистрілив у чоловіка з пістолета. Сутичка трапилась через зауваження за спиляне дерево. Потерпілий звернувся до поліції і там відккрили кримінальне провадження.