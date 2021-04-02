Стрілянина через маску в торговому центрі Києва: зловмисника вже затримали

15:56

У Києві 2 квітня сталася стрілянина в торговому центрі на проспекті Перемоги. Причиною слугувало зауваження щодо відсутності маски. Охоронець одного з магазинів отримав кілька поранень. Чоловіка, який стріляв, затримали на місці.