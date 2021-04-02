Стрілянина через маску в торговому центрі Києва: зловмисника вже затримали

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Джерело:

Прокуратура Києва

У Києві 2 квітня сталася стрілянина в торговому центрі на проспекті Перемоги. Причиною слугувало зауваження щодо відсутності маски. Охоронець одного з магазинів отримав кілька поранень. Чоловіка, який стріляв, затримали на місці.

Правопорушником виявився 32-річний житель Києва. Чи був його пістолет травматичним – не повідомили.

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Детальніше про конфлікт

  • Киянин зайшов у магазин без захисної маски.
  • Через це охоронець зробив йому зауваження.
  • Чоловік не хотів дотримуватись карантинних обмежень і витягнув пістолет.
  • Після цього він здійснив 2 постріли в охоронця.
  • Той отримав поранення в голову і тулуб.

Зловмисника затримали майже одразу на місці події. Розслідування проводять поліцейські Шевченківського району Києва. Невдовзі йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.

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