Київського стрілка судитимуть за поранення поліцейського: що відомо про зловмисника

У Києві чоловік стріляв у поліцейського і цивільного, а тоді підпалив квартиру. ЗМІ з'ясували, що стрілок – це Іван Мартинюк. Зловмисника затримали, його судитимуть за посягання на життя правоохоронця.

На вулиці Голосіївській 7 липня чоловік забарикадувався у квартирі та стріляв через двері.

Читайте також Поліцейські показали фото й відео спецоперації з затримання "голосіївського стрілка"

Відоме ім'я київського стрілка

Під час цього до будинку, де перебував зловмисник, прийшов його родич. Він розповів, що приблизно о 10:00 туди прийшли люди в чорному, які хотіли вдертися у квартиру стрілка.

За квартиру йдуть судові засідання, цивільна справа. В нього зареєстрована зброя, мисливська,

– заявив родич.

Він також назвав ім'я зловмисника – Іван, йому 38 років. Чоловік додав, що стрілок захищався і хоче добровільно вийти з квартири.

Виданню стало відомо, що стрілок – це Іван Мартинюк. Раніше він був героєм сюжету, в якому розповідали про суперечку щодо його квартири.

Ситуація з квартирою зловмисника

У квартири з'явився новий власник після продажу з торгів. Однак стрілок наполягав, що це незаконно, бо у ній зареєстрована його неповнолітня племінниця.

Чоловік сидів у квартирі без світла, ремонту, не залишаючи її. Друзі доставляли йому їжу квадрокоптером або на мотузці. Тоді він розповідав, що йому постійно погрожують, а під дверима постійно перебувають групи людей.

Дізнайтеся більше У поліції назвали причину стрілянини на Голосіївському проспекті в Києві

Мартинюк виявився партнером знаного ресторатора

Видання "Обозреватель" пише, що стрілок виявився власником кількох об'єктів нерухомості в центрі Києва. Також він давній партнер відомого ресторатора Дмитра Борисова.

Він володіє декількома квартирами в центральній частині Києва. А з житлом, яке штурмував спецназ, у Мартинюка давні проблеми. Через його борги квартиру виставили на СЕТАМ,

​– зазначило джерело.

Згодом чоловік відмовився звільняти її, і почалася "заруба" з начебто новим власником.

Мартинюк раніше був співробітником 2 великих українських банків. Згодом разом з Борисовим заснував 2 компанії – "Фінансову антиколекторську компанію" та "Асоціацію позичальників України".

Відповідно до даних Єдиного реєстру боржників, щодо Мартинюка відкрили 5 виконавчих проваджень. Усі стосуються стягнення грошей, зокрема судового збору, а також витрат виконавчого провадження.

Крім того, стрілок кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців – на нього заявляли після бійок.

До слова, Мартинюка затримали та судитимуть за посягання на життя правоохоронця.