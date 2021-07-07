Що відомо про причини інциденту
Начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив причини інциденту, який стався 6 липня.
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Надійшла інформація, що є конфлікт за право власності квартири між новим і старим власником,
– сказав він.
Генерал зазначив, що за адресою прибув наряд поліції. Однак зловмисник відкрив стрілянину по патрульних.
- За словами Андрія Крищенка, зловмисник застосував мисливську рушницю, яка не була зареєстрована. Чоловік також намагався підпалити помешкання.
Керівник поліцейських Києва наголосив, що наразі встановлюють деталі інциденту на Голосіївському проспекті.
У квартирі зі стрілком була жінка
Андрій Крищенко додав, що разом зі стрілком у квартирі була жінка.
За словами генерала, попередньо, вона не перебувала у заручниках.
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