У поліції назвали причину стрілянини на Голосіївському проспекті в Києві

Правоохоронці розповіли, що передувало стрілянині на Голосіївському проспекті у Києві. Чоловік напав з рушницею на патрульних і поранив одного з них.

Що відомо про причини інциденту

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив причини інциденту, який стався 6 липня.

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Надійшла інформація, що є конфлікт за право власності квартири між новим і старим власником,

– сказав він.

Генерал зазначив, що за адресою прибув наряд поліції. Однак зловмисник відкрив стрілянину по патрульних.

За словами Андрія Крищенка, зловмисник застосував мисливську рушницю, яка не була зареєстрована. Чоловік також намагався підпалити помешкання.

Керівник поліцейських Києва наголосив, що наразі встановлюють деталі інциденту на Голосіївському проспекті.

У квартирі зі стрілком була жінка

Правоохоронці провели спецоперацію та затримали зловмисника, який відкрив стрілянину по патрульних і поранив одного з них.

Андрій Крищенко додав, що разом зі стрілком у квартирі була жінка.

За словами генерала, попередньо, вона не перебувала у заручниках.

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