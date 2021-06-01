Внаслідок конфлікту одного чоловіка госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а іншого – з пораненням голови.
До слова На Печерську сталася стрілянина з пораненими: у Києві ввели план "Перехоплення"
Деталі конфлікту
- Як з'ясували правоохоронці, конфлікт почався між 49-річним киянином і 43-річним іноземцем, які є бізнес-партнерами. Між чоловіками зав'язалася бійка.
- У підсумку за іноземця вступилися двоє товаришів, а киянин, який опинився в меншості, дістав пістолет і почав стріляти.
- Після цього іноземець з товаришами сіли в авто й поїхали в невідомому напрямку. Як учасників стрілянини їх згодом знайшли за допомогою плану "Перехоплення".
Конфлікт допоможе розкрити вбивство
Коли поліція знайшла чоловіків, з'ясувалися нові доволі цікаві деталі. Один з товаришів іноземця є 37-річний уродженець Херсона, якого розшукували за підозрою про вбивство.
До слова, саме цей чоловік у ході перестрілки й отримав вогнепальне поранення голови. Наразі він перебуває в лікарні під охороною поліції.