Поконфліктували бізнес-партнери, – поліція розповіла цікаві деталі стрілянини в Києві

У Києві на вулиці Глазунова, що на Печерську, 31 травня конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. Поліція з'ясувала, що учасники конфлікту є бізнес-партнерами, а ще один з них – громадянин іншої держави.

Внаслідок конфлікту одного чоловіка госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями обличчя, а іншого – з пораненням голови.

До слова На Печерську сталася стрілянина з пораненими: у Києві ввели план "Перехоплення"

Деталі конфлікту

Як з'ясували правоохоронці, конфлікт почався між 49-річним киянином і 43-річним іноземцем, які є бізнес-партнерами. Між чоловіками зав'язалася бійка.

У підсумку за іноземця вступилися двоє товаришів, а киянин, який опинився в меншості, дістав пістолет і почав стріляти.

Після цього іноземець з товаришами сіли в авто й поїхали в невідомому напрямку. Як учасників стрілянини їх згодом знайшли за допомогою плану "Перехоплення".

Конфлікт допоможе розкрити вбивство

Коли поліція знайшла чоловіків, з'ясувалися нові доволі цікаві деталі. Один з товаришів іноземця є 37-річний уродженець Херсона, якого розшукували за підозрою про вбивство.

До слова, саме цей чоловік у ході перестрілки й отримав вогнепальне поранення голови. Наразі він перебуває в лікарні під охороною поліції.