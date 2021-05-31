Про цей інцидент у Печерському районі столиці повідомили о 15 годині 31 травня. Але невідомо, о котрій саме годині це трапилося.

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Що кажуть у поліції

Чоловіки посварилися на вулиці Глазунова.

Тоді один з них дістав пістолет і почав стріляти.

На місці інциденту працювали слідчі.

Інформацію про подію зареєстрували в Печерському районному управлінні поліції.

Наразі невідомо, за якою статтею будуть розслідувати цей випадок.

Що пишуть ЗМІ

Видання "Цензор.Нет" повідомило, що під час стрілянини один із чоловіків зазнав вогнепального поранення. Після цього зловмисник втік із цього місця на автомобілі Mercedes.

Також журналісти повідомили, що в місті ввели в дію спецоперацію "Сирена", щоб впіймати зловмисника. Однак, слід зазначити, що правоохоронці про це не повідомляли.

Зверніть увагу! У мережі 28 травня поширили відео затримання невідомого у дворі однієї зі шкіл Чорноморська на Одещині. Працівники муніципальної варти використали зброю та поранили чоловіка.